Представлена таблица транспортного налога по регионам на 2020 год

Транспортный налог в РФ зависит от мощности двигателя и региона, в котором зарегистрирован автомобиль. На сумму влияет и возраст машины. Эксперты издания Autonews.ru избавили автомобилистов от головной боли и обнародовали таблицу, из которой можно узнать, сколько налога придется заплатить в конкретной области или Республике России. Из нее следует, что самая низкая ставка налога в этом году в Ингушетии - там одна «лошадка» обойдется примерно в 5-40 рублей, в зависимости от автомобиля.

Низкие ставки действуют в Крыму, Севастополе и Ханты-Мансийском автономном округе. Здесь лошадиная сила в авто с двигателем до 100 л.с. оценена в 5 рублей, а если двигатель до 150 - в 7. В Магаданской области и в Забайкалье ставки на авто до 100 и 150 л.с. побольше - 7-10 рублей за одну лошадиную силу. В Чечне, Дагестане, Северной Осетии, Тыве и еще ряде регионов на машины, которые высокой мощностью похвастать не могут, действует ставка в 8 рублей за "лошадку", а на авто с мощность от 100 до 150 лошадиных сил - 15.

Традиционно высокие ставки транспортного налога действуют в Москве и Санкт-Петербурге. Так, на авто до 100 лошадок в Северной столице надо платить от 18 до 24 рублей за одну силу, в столице РФ - 10-12. Самые высокие ставки транспортного налога по стране в Республике Марий Эл, а также в Вологодской и Курской областях, а в Оренбургской для автомобилей до 100 лошадиных сил вообще действует нулевая ставка.