В Сети появились изображения преемника легендарной «Нивы»

Сегодня, 12:09

Анна Лисова

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В Сети появились изображения преемника легендарной «Нивы»

Первый автомобиль Lada 4x4 (Нива) появился в продаже более 40 лет назад. Автомобиль обновлялся кардинально лишь несколько раз. Тем не менее, Lada 4x4 пользуется на отечественном рынке популярностью. 

Независимый промышленный дизайнер Александр Исаев показал, каким он видит новую версию Lada 4x4. Этот концепт назван G-NIVA 2020. Он отличается качественной и детальной проработкой как экстерьера, так и интерьера, пишет РГ.

При создании концепта дизайнер решил воплотить ряд решений, которые лежали в основе Mercedes G-Class, и, конечно же, не отказался от некоторых выигрышных решений «Нивы». 


Так, решетка радиатора новой «Нивы» выполнена в стиле   Mercedes G-Class. А вот в остальном G-Niva 2020 сохранила брутальную внешность с угловатыми формами, надфарниками, массивным капотом. Множество элементов дизайна предложенного концепта схожи с классическими «жигулевскими» решениями. 

Эксперты отмечают, что версия Александра Исаева схожа с концептом Lada 4x4 Vision, который был показан в 2018 году на Московском автосалоне. Серийная версия получались более «приземленной». Она не имеет сложных дизайнерских решений, хотя и получила фирменные Х-образные выштамповки. По пропорциям этот вариант схож с Renault Duster-2.

Производство Lada 4x4 с новым салоном уже запущено, а автомобиль уже появился в продаже. Ожидается ряд изменений и в дизайне салона. Версия с новым рулевым колесом и рулевой колонкой может появиться в ближайшие несколько месяцев. 

Предварительно, выпускать Lada Niva-1 будут еще 6 лет, то есть, до момента, когда Lada 4x4 исполнится 49 лет. 

 

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