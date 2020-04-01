«Автостат» назвал лучший автомобиль для покупки в кризис

Агентство АВТОСТАТ опросило экспертов, и они назвали лучшие варианты «антикризисного автомобиля».

В период кризиса, считают эксперты, следует все же покупать модели с наилучшим соотношением цены и качества.

Ведущий специалист по продажам отдела администрирования продаж ГК «БИЗНЕС КАР» Андрей Творогов отметил, что в период экономического кризиса наиболее оптимальный вариант – это автомобили среднего класса. Они изначально не самые дорогие, имеют неплохой набор опций и обходятся владельцу недорого в обслуживании.

«Традиционно в рейтингах надежности находятся автомобили корейских производителей, такие как KIA и Hyundai, которые в ценовом диапазоне до 1 млн рублей предлагают российскому покупателю популярные модели Rio и Solaris, соответственно», - подчеркнул Творогов.

Если же есть возможность приобрести автомобиль в ценовом диапазоне до 2 млн рублей, то тут тоже первенство за корейскими брендами. А также можно подобрать неплохой вариант от японских брендов Nissan, Mitsubishi, Toyota, которые всегда славились своим качеством.

Михаил Маракушев (ГК «Автомир») отметил, что на данный момент самым надежными автомобилям с пробегом на российском рынке считаются японские и корейские марки. Выбирать европейские модели следует более тщательно.

Антикризисным, по его мнению, можно назвать подержанный автомобиль с возрастом до 5 лет и пробегом до 100 тыс., который будет оснащен атмосферным двигателем. Не следует брать более старые автомобили или автомобили с большим пробегом, поскольку в обслуживании они в дальнейшем будут обходиться довольно дорого.

Директор по маркетингу ГК «АвтоСпецЦентр» Алексей Ермилов отметил, что если на этот год человек планирует приобретение автомобиля и уже располагает необходимой суммой, то не стоит затягивать и сделать выбор в пользу тех моделей, которые уже есть в наличии. Либо можно у дилера зафиксировать цену, выбрав автомобиль по предзаказу.