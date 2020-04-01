«Автостат» назвал лучший автомобиль для покупки в кризис

Сегодня, 14:47

Анна Лисова

0

Image 16+
«Автостат» назвал лучший автомобиль для покупки в кризис

Агентство АВТОСТАТ опросило экспертов, и они назвали лучшие варианты «антикризисного автомобиля».

В период кризиса, считают эксперты, следует все же покупать модели с наилучшим соотношением цены и качества.

Ведущий специалист  по продажам отдела администрирования продаж ГК «БИЗНЕС КАР» Андрей Творогов отметил, что в период экономического кризиса наиболее оптимальный вариант – это автомобили среднего класса. Они изначально не самые дорогие, имеют неплохой набор опций и обходятся владельцу недорого в обслуживании. 

«Традиционно в рейтингах надежности находятся автомобили корейских производителей, такие как KIA и Hyundai, которые в ценовом диапазоне до 1 млн рублей предлагают российскому покупателю популярные модели Rio и Solaris, соответственно», - подчеркнул Творогов. 

Если же есть возможность приобрести автомобиль в ценовом диапазоне до 2 млн рублей, то тут тоже первенство за корейскими брендами. А  также можно подобрать неплохой вариант от японских брендов Nissan, Mitsubishi, Toyota, которые всегда славились своим качеством. 

Михаил Маракушев (ГК «Автомир») отметил, что на данный момент самым надежными автомобилям с пробегом на российском рынке считаются японские и корейские марки. Выбирать европейские модели следует более тщательно. 

Антикризисным, по его мнению, можно назвать подержанный автомобиль с возрастом до 5 лет и пробегом до 100 тыс., который будет оснащен атмосферным двигателем. Не следует брать более старые автомобили или автомобили с большим пробегом, поскольку в обслуживании они в дальнейшем будут обходиться довольно дорого. 

Директор по маркетингу ГК «АвтоСпецЦентр» Алексей Ермилов отметил, что если на этот год человек планирует приобретение автомобиля и уже располагает необходимой суммой, то не стоит затягивать и сделать выбор в пользу тех моделей, которые уже есть в наличии. Либо можно у дилера зафиксировать цену, выбрав автомобиль по предзаказу. 

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

«АвтоВАЗ» с 1 апреля поднял цены на все автомобили Lada

1-04-2020, 16:26

Китайскую копию Toyota Land Cruiser 200 показали на видео

31-03-2020, 09:16

50% российских автосалонов могут обанкротиться из-за кризиса

30-03-2020, 19:12

«АвтоВАЗ» в условиях пандемии до 80 процентов краш-тестов проводит виртуально

30-03-2020, 16:14

Специалисты дали рекомендации по профилактике топливной система автомобиля

28-03-2020, 20:18

УАЗ выпустил самосвал на базе «Буханки»

28-03-2020, 11:57

Renault приостанавливает сборку своих автомобилей в России

27-03-2020, 17:51

Volkswagen приостанавливает производство автомобилей в России

25-03-2020, 13:52

В России резко упал спрос на новые автомобили

24-03-2020, 11:35

Кризис россиян заставит пересесть на отечественные автомобили

23-03-2020, 13:39

Сколько бы стоили автомобили в СССР при пересчете на российские рубли

21-03-2020, 18:16

АвтоВАЗ отзывает более тысячи Lada Xray

20-03-2020, 11:19

В России стартовали продажи «заряженного» Audi S8

18-03-2020, 10:04

Сформирован топ-10 самых доступных хэтчбеков российского рынка

17-03-2020, 12:58

В России на рынок вышла спортивная версия кроссовера Hyundai Tucson

16-03-2020, 17:06

Названы модели авто, которые подорожают в России уже в апреле

14-03-2020, 09:46

«АвтоВАЗ» отзывает более 12 тысяч автомобилей из-за проблемных тормозов

13-03-2020, 23:26

Автомобили в России подорожают на 10% из-за ослабления рубля

12-03-2020, 17:09

Назван срок, за который можно накопить на автомобиль в России

12-03-2020, 13:21

Цены на автомобили могут вырасти на 10%

11-03-2020, 16:03

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров