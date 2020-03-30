«АвтоВАЗ» с 1 апреля поднял цены на все автомобили Lada

С 1 апреля российская компания «АвтоВАЗ» повысит цены на все автомобили Lada на 5–10 тысяч рублей. Известно, что в дилерские центры уже разослали письма с новыми прайс-листами.

Так, базовая версия седана Lada Granta подорожает с 455 900 рублей до 460 900 рублей, а Lada Vesta - с 629 900 до 636 900 рублей. Обновленный трехдверный внедорожник Lada 4?4 подорожает с 553 900 рублей до 559 900 рублей. Однако больше других моделей изменились в цене Vesta SW, Vesta SW Cross и XRAY Cross (стали дороже на 9 тыс. рублей). Заметим, что причина повышения цен на Lada пока не называлась.

По мнению дилеров, такая мера была в планах компании, но, возможно, повышение цен связано с падением российской валюты или повышенным спросом на автомобили. Надо сказать, что в дилерских центрах отмечается заметный ажиотаж на Lada.