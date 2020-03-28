50% российских автосалонов могут обанкротиться из-за кризиса

Сегодня, 19:12

Александр Зуев

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50% российских автосалонов могут обанкротиться из-за кризиса

Из-за пандемии коронавируса в России готовятся к закрытию и массовым увольнениям до 50% автосалонов. Известно, что Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» направила в комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса письмо, в котором прогнозируются падение спроса на машины и повышение цен на авто. Не исключено повторение сценария кризиса 2014 года, который привел к закрытию 1200 дилерских центров и увольнению 100 тыс. сотрудников. Ассоциация просит производителей зафиксировать выплату бонусов в полном объеме за каждый проданный автомобиль в течение всего нынешнего года, пишет AutoNews.

Так, дилеры с каждой проданной машины получают фиксированную часть маржи и переменную, которая зависит от общих объемов продаж автомобилей и запчастей. Дилеры не уверены, что смогут выполнить все планы. Ассоциация, объединяющая 1 тыс. 250 дилеров, предупредила, что могут пострадать продажи новых и подержанных автомобилей, а также рынки сервисных услуг и запчастей.

Ассоциация подсчитала, что отрасль потеряет от 10 млрд до 20 млрд рублей оборотного капитала и могут закрыться до 30% дилерских центров. Отметим, что российская экономика оказалась под воздействием распространения пандемии и обвала цен на нефть. Между тем правительство и Банк России подготовили план мер по обеспечению устойчивого развития экономики. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, это комплекс мероприятий, которые необходимы для обеспечения стабильного экономического развития.

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