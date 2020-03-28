«АвтоВАЗ» в условиях пандемии до 80 процентов краш-тестов проводит виртуально

Сегодня, 16:14

Ольга Громова

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«АвтоВАЗ» в условиях пандемии до 80 процентов краш-тестов проводит виртуально

«АвтоВАЗ» в условиях пандемии до 80 процентов краш-тестов проводит виртуально. Об этом сообщил исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

После того, как в мире была объявлена пандемия коронавируса, многие люди сменили привычный график работы в офисе и начали работать удаленно в онлайн-режиме. А гигант отечественного автопрома - компания «АвтоВАЗ» - большинство тестов автомобилей Lada перевела в виртуальную реальность.

«Работники предприятия рассчитывают на компьютерах такие аспекты конструкции автомобиля, как аэродинамика, безопасность, акустика, жесткость и долговечность кузова. Виртуально проводится 75–80 процентов краш-тестов, и результаты испытаний всегда подтверждают полученные расчеты», — приводит РИА Новости слова Евтушенко.

Еще в ноябре на предприятии заявили, что не намерены больше тестировать свои машины, которые только сошли с конвейера, на уличном полигоне, поскольку эта проверка является бесполезной и выливается в непомерную трату топлива. Также три дня назад СМИ сообщили, что в условиях пандемии и экономического кризиса компания вынуждена повысить цены на автомобили Lada уже с 1 апреля.

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