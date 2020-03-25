Renault приостанавливает сборку своих автомобилей в России

Пресс-служба компании Renault сообщила, что в России временно приостанавливается сборка автомобилей бренда. Уже в ближайшее время решение о приостановке сборки автомобилей Renault на московском заводе вступит в силу. Одна из самых вероятных причин такого решения – нехватка запчастей. Автомобили Renault в России собираются в основном из запчастей, которые поставляют европейские компании. А в Европе из-за коронавируса многие заводы тоже приостановили работу.

Отметим, на российских мощностях для автомобилей Renault изготавливается 1,6-литровый мотор H4M и 5-ступенчатая коробка JR5. Остальные же запчасти везутся из-за рубежа. К примеру, дизельные двигатели для Duster и турбомотор для Arkana импортируют из Испании, двухлитровый «атмосферник» поставляется из Франции, а шестиступенчатую «механику» для Arkana завозят из Румынии. Скорее всего запуск Renault Duster второго поколения и новинки от Nissan также будет отложен.