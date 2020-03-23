Volkswagen приостанавливает производство автомобилей в России

С 30 марта в России приостановит работу завод Volkswagen в Нижнем Новгороде и Калуге, о чем сообщает ТАСС , ссылаясь на пресс-службу компании. Заводы не будут работать, по меньшей мере, до 10 апреля, поскольку образовался дефицит компонентов, которые поставляются в Россию с европейских заводов.

«В связи с нехваткой компонентов, поставляемых с европейских заводов, Volkswagen Group Rus временно приостановит производство на автомобильном заводе в Калуге и контрактную сборку в Нижнем Новгороде на две недели - с 30 марта по 10 апреля 2020 года», - сообщили в компании.

Важно отметить, что период простоя будет оплачиваться сотрудникам предприятия в соответствии с законодательством РФ. Также в компании уточнили, что пока заводы могут обеспечить стабильные поставки автомобилей и запчастей дилерам и клиентам.

Согласно данным АвтоСТАТа, в 2019 году завод Volkswagen в Калуге, который также собирает модели бренда Skoda, нарастил производство на 4% - до 151,6 тыс. автомобилей. В Нижнем Новгороде годовой прирост составил 14% - до 64,3 тыс. единиц.