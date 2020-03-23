Минпромторг расширит программу льготного автокредитования

Вчера, 22:53

Александр Зуев

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Минпромторг расширит программу льготного автокредитования

Минпромторг РФ предлагает расширить действие программ льготного автокредитования на семьи с одним ребенком. Также ведомство увеличит максимальную стоимость участвующих в программах автомобилей до 1,5 млн рублей.

Таким образом, купить новый автомобиль со скидкой смогут семьи с одним и более несовершеннолетними детьми. Кроме того, увеличение максимальной стоимости участвующих в госпрограммах «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» машин с 1 до 1,5 млн рублей позволит многодетным семьям на выгодных условиях приобрести новый семиместный автомобиль.

В случае одобрения проекта воспользоваться программой «Первый автомобиль» можно будет даже при покупке электрокара со скидкой в 25% на авансовый платеж.

Сообщается, что на субсидирование «автомобильных» госпрограмм в 2020 году выделят 5 млрд рублей, что позволит реализовать более 50 тыс. новых автомобилей,пишет Интерфакс.

Сейчас программой «Первый автомобиль» могут воспользоваться водители, покупающие машину впервые, а «Семейный автомобиль» – семьи, воспитывающие двух и более несовершеннолетних детей. Заметим, что госскидка возможна только при приобретении автомобилей отечественного производства стоимостью не выше 1 млн рублей.

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