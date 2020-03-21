В России резко упал спрос на новые автомобили

Сегодня, 11:35

Анна Лисова

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В России резко упал спрос на новые автомобили

После ажиотажного спроса на новые автомобили спрос на них начал резко падать. Сейчас поток в российские автосалоны упал примерно на 40%, сообщает Газета.Ру, ссылаясь на данные опроса, в котором участвовали дилеры и автопроизводители.

На фоне обвала рубля ранее многие россияне начали интересоваться новыми автомобилями. В автосалонах увеличилось число посетителей и звонков. Но «бум продаж» продлился лишь несколько недель и сейчас уже ажиотаж идет на спад.

Как отмечают эксперты, на фоне распространения коронавируса возможно даже возникновение дефицита и это при условии, что спрос не будет большим. Ведь из-за простоя многих заводов могут возникнуть перебои с поставками машин, о чем предупредил директор департамента по работе с ключевыми клиентами ГК «АвтоСпецЦентр» Александр Захаров. В группе компаний «Авилон» рассказали, что сейчас спрос на автомобили снижается до обычного уровня, хотя несколько недель наблюдался всплеск интереса к новым машинам всех ценовых сегментов.

Представители компании Sollers сообщили, что сейчас наблюдается снижение спроса на российские автомобили УАЗ и всю коммерческую линейку Ford. При этом снижение спроса в компании связывают с тем, что сейчас многие потенциальные клиенты ушли на самоизоляцию из-за коронавируса.

«Трафик клиентов в автосалоны Москвы и Санкт-Петербурга уже упал на 40% и продолжит снижаться в регионах, если эпидемиологическая ситуация будет развиваться по негативному сценарию. Резкое падение спроса может повлечь за собой недостаток загрузки производственных мощностей и, как следствие, приостановку или сокращение объемов производства», — заявили в Sollers.

В АвтоСТАТе считают, что совокупность всех негативных факторов повлечет снижение объемов автомобильного рынка по итогам текущего года на 15-20%. И это не предел, поскольку сейчас сложно спрогнозировать, как будет далее развиваться пандемия коронавируса. При этом автомобили могут вырасти в цене на 10-15%, что тоже негативно скажется на спросе.

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