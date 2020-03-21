Кризис россиян заставит пересесть на отечественные автомобили

Из-за кризиса россияне будут чаще покупать отечественные автомобили, считают эксперты.

Пандемия коронавируса влияет на многие сегменты мировой экономики. Аналитики уже говорят о том, что очередной экономический кризис начал развиваться. Он затронул производство многих стран, отчего многие товары начали дорожать.

В России ситуация усугубляется падением курса рубля, что связано в том числе и со снижением цены на нефть.

По мнению экспертов, такая ситуация не сможет не повлиять на потребительские приоритеты. Поэтому высока вероятность того, что вместо дорогих автомобилей российские автолюбители начнут покупать чаще седаны В-класса. Многие пересядут на отечественные автомобили классом ниже, поскольку российские автомобили сейчас можно расценивать как более доступную альтернативу иномаркам. К тому же в обслуживании российские автомобили дешевле автомобилей иностранных брендов.

На вторичном рынке эксперты ожидают аналогичную ситуацию. Но спешить покупать подержанный автомобиль все же они не советуют, отмечая, что он будет гораздо дороже обходиться в обслуживании.