Кризис россиян заставит пересесть на отечественные автомобили

Сегодня, 13:39

Анна Лисова

0

Image 16+
Кризис россиян заставит пересесть на отечественные автомобили

Из-за кризиса россияне будут чаще покупать отечественные автомобили, считают эксперты.

Пандемия коронавируса влияет на многие сегменты мировой экономики. Аналитики уже говорят о том, что очередной экономический кризис начал развиваться. Он затронул производство многих стран, отчего многие товары начали дорожать.

В России ситуация усугубляется падением курса рубля, что связано в том числе и со снижением цены на нефть.

По мнению экспертов, такая ситуация не сможет не повлиять на потребительские приоритеты. Поэтому высока вероятность того, что вместо дорогих автомобилей российские автолюбители начнут покупать чаще седаны В-класса. Многие пересядут на отечественные автомобили классом ниже, поскольку российские автомобили сейчас можно расценивать как более доступную альтернативу иномаркам. К тому же в обслуживании российские автомобили дешевле автомобилей иностранных брендов.

На вторичном рынке эксперты ожидают аналогичную ситуацию. Но спешить покупать подержанный автомобиль все же они не советуют, отмечая, что он будет гораздо дороже обходиться в обслуживании.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Сколько бы стоили автомобили в СССР при пересчете на российские рубли

21-03-2020, 18:16

АвтоВАЗ отзывает более тысячи Lada Xray

20-03-2020, 11:19

В России стартовали продажи «заряженного» Audi S8

18-03-2020, 10:04

Сформирован топ-10 самых доступных хэтчбеков российского рынка

17-03-2020, 12:58

В России на рынок вышла спортивная версия кроссовера Hyundai Tucson

16-03-2020, 17:06

Названы модели авто, которые подорожают в России уже в апреле

14-03-2020, 09:46

«АвтоВАЗ» отзывает более 12 тысяч автомобилей из-за проблемных тормозов

13-03-2020, 23:26

Автомобили в России подорожают на 10% из-за ослабления рубля

12-03-2020, 17:09

Назван срок, за который можно накопить на автомобиль в России

12-03-2020, 13:21

Цены на автомобили могут вырасти на 10%

11-03-2020, 16:03

Стали известны цены на кроссовер Geely Coolray

10-03-2020, 11:17

Стартовала серийная сборка LADA XRay Cross Instinct

7-03-2020, 12:04

Украинский ЗАЗ начал собирать российские автомобили Lada

7-03-2020, 09:17

В России уже появился внедорожник Haval H5

6-03-2020, 15:37

Машины в России будут оповещать водителя о нарушении ПДД

5-03-2020, 15:38

Французская компания разработала аккумулятор на колесах для электрокаров

5-03-2020, 08:50

Составлен рейтинг лучших на российском вторичном рынке семейных автомобилей

1-03-2020, 19:52

УАЗ «Хантер» получил электромотор в Европе

28-02-2020, 14:51

С 1 марта в России заработает ГОСТ на раритетные автомобили

28-02-2020, 10:39

Названы самые популярные за рубежом автомобили российской сборки в 2019 году

28-02-2020, 08:55

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров