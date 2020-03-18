Сколько бы стоили автомобили в СССР при пересчете на российские рубли

Автомобильные эксперты «Российской Газеты» выяснили, сколько бы стоили сейчас, в российских рублях, автомобили-бестселлеры советского автопрома.

При пересчете они руководствовались следующими данными. За основу был взят прожиточный минимум в Советском Союзе с 1965 по 1975 годы. Тогда он был равен 40 рублям. В то же время в России в 2020 году сумма прожиточного минимума равна 11185 рублям. В результате эксперты высчитали, что один советский рубль - это 279 рублей 60 копеек современных, российских.

Именно подобная «конвертация» позволила рассчитать, сколько стоили бы сейчас советские автомобили.

ВАЗ-2101 - та самая легендарная «копейка», которая и сейчас занимает почетное место в гаражах многих россиян. В 1975 году ее цена была 5620 рублей. Сейчас бы такая машинка с «нуля» стоила бы 1 470696 руб. К слову, за такие деньги сейчас можно приобрести Skoda Octavia или Renault Arkana.

ЗАЗ-966, он же «Запорожец». Сейчас его не встретишь на дорогах, а ранее был одним из самых популярных и стоил тоже немало - 3000 рублей. Сегодня такое авто затянуло на вполне приличную сумму - 838800 рублей. За эту цену в 2020-ом можно прикупить Renault Sandero Stepwa или Kia Picanto.

«Москвич-412» - еще одно легендарное авто. В 1975-ом - за 4936 советских рублей, в 2020-ом - за 1 380105 рублей российских. Впрочем, вряд ли кто-то бы захотел пополнить свой автопарк легендарным авто за такую сумму, коль можно купить Hyundai Elantra, Kia Cerato.

ГАЗ-21 всегда ценился в СССР, стоимость была самая большая — 8000 рублей, а сейчас в пересчете - 2 376000 рублей. Как, скажем, Toyota Camry.