Сформирован топ-10 самых доступных хэтчбеков российского рынка

Эксперты портала «Цена Авто» составили рейтинг самых доступных хэтчбеков на российском рынке на основании данных за март 2020 года.

Возглавляет его Lada Granta в кузове хэтчбек. Сейчас этот автомобиль можно приобрести в минимальной комплектации за 506,5 тыс. рублей. Lada Granta комплектуется мотором объемом в 1,6 литра и мощностью в 87 л.с.

Второе место с ценником в 529 тыс. рублей за минимальную комплектацию занимает Datsun mi-DO. Двигатель этого автомобиля такой же, как и у Lada Granta. Тройку лидеров самых доступных хэтчбеков замыкает Renault Sandero, ценник которого стартует от 596 тыс. рублей. Этот автомобиль в России доступен с мотором мощностью в 82 л.с. при объеме в 1,6 литра.

Далее следует Ravon R2 с ценником от 639 тыс. рублей. На российском рынке продается версия с мотором объемом в 1,2 литра и мощностью в 85 л.с. Пятерку лидеров закрывает Lada XRAY, которая в базовой версии стоит 659 тыс. рублей. Lada XRAY оснащается 1,6-литровым двигателем мощностью 106 лошадиных сил.

В рейтинг также вошли KIA Picanto (от 699,9 тыс. рублей), KIA Rio X–Line (от 899 тыс. рублей), Smart ForFour (от 910 тыс. рублей), Fiat 500 и KIA Ceed (от 1,09 млн рублей).