В России на рынок вышла спортивная версия кроссовера Hyundai Tucson

В России стартовали продажи новой версии кроссовера Hyundai Tucson. Об этом сообщили представители корейской компании. Новая версия Tucson стала частью спортивной линейки N Line бренда Hyundai. Спортивная версия имеет ряд существенных отличий от других вариантов Hyundai Tucson.

Так, Hyundai Tucson N Line получил измененные бамперы, темную решетку радиатора с хромированной окантовкой. У него боковые зеркала помещены в черные корпуса, а колесные диски в 19 дюймов «обуты» в низкопрофильные шины, пишет РГ . Салон спортивного кроссовера отделан кожей с красной прострочкой. Шильдик с названием версии присутствует на рычаге переключения передач и рулевом колесе.

Hyundai Tucson N Line выпускается с двухлитровым турбированным двигателем мощностью в 185 л.с., в пару к которому устанавливается восьмиступенчатая коробка передач. Кроссовер комплектуется навигационной системой, электроприводом открывания багажника, электронным стояночным тормозом. Также двигатель у него запускается нажатием кнопки. Помимо этого, присутствует двухзонный климат-контроль, подогрев руля, передних и задних сидений и беспроводное зарядное устройство.

Топовая версия High-Tech получит дополнительно панорамную крышу с люком, электропривод сидения переднего пассажира, регулирующийся в восьми направлениях, и пакет систем активной безопасности Smart Sense.

Ценник Hyundai Tucson N Line на российском рынке у официальных дилеров стартует от 2 199 000 рублей.