Автомобили в России подорожают на 10% из-за ослабления рубля

Новые автомобили на российском рынке прирастут в цене на 5-10 процентов, если ситуация со стоимостью нефти не стабилизируется, а рубль продолжит свое падение. Таким прогнозом поделились опрошенные «Известиями» эксперты.

Отечественный АвтоВАЗ и французский концерн Renault стали первыми, кто предупредил о высокой вероятности изменения ценников на авто в большую сторону. При этом специалисты убеждены, что падение курса национальной валюты и снижение цен на нефть являются теми ключевыми факторами, которые отрицательно скажутся на всем отечественном автопроме. Спасительным решением в данной ситуации могут стать только государственные программы по стимулированию спроса.

Другие автобренды пока заняли выжидательные позиции, их аналитические бюро просчитывают возможные риски и дальнейшие пути развития сложившейся ситуации.

Эксперт Сергей Бургазлиев считает, что сейчас рынок оказался в неблагоприятной ситуации из-за давления нескольких факторов - это и пандемия коронавируса, и обвал рубля, и снижение реальных доходов граждан, сопряженное еще и с высокой «закредитованностью».

Директор аналитического агентства «Автостат» считает повышение стоимости новых авто в сложившейся ситуации шагом неизбежным, это лишь вопрос времени. Некоторые производители начнут поднимать цены раньше, другие - позже, но все равно к этому придут. Не надо быть финансовым аналитиком, чтобы понимать, что развитие ситуации будет напрямую зависеть от поведения рубля и цен на нефть.

Сергей Бургазливе уверен, что власти не будут бездействовать. В действующие госпрограммы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», очевидно, добавят финансирования и расширят вилку, к примеру, до 1,7 млн рублей по максимальной стоимости авто для субсидируемой кредитной скидки. Но здесь важен и диалог с дилерами, полагает эксперт, поскольку именно они сейчас находятся на самом острие проблемы.