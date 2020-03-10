Назван срок, за который можно накопить на автомобиль в России

Сегодня, 13:21

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Назван срок, за который можно накопить на автомобиль в России

Примерно за год в России можно накопить на автомобиль, считают эксперты, проводившие исследование автомобильного рынка для «Авито Авто».

Согласно данным, полученным при анализе цен на вторичном рынке 23 крупных городов страны, было установлено, что средняя стоимость автомобиля на вторичном рынке составляла 429 тысяч рублей. При этом средняя зарплата в стране составляет 39 тыс рублей. То есть, для того чтобы накопить на машину, семье нужно 11 месяцев, если работают и муж и жена, и одну зарплату они полностью откладывают на будущую покупку.

Но в некоторых городах страны этот срок может быть даже меньше. В Омске на автомобиль можно накопить в среднем за 10 месяцев. А вот жителю Иркутска копить придется 15 месяцев. Жителям Ростова-на-Дону, Краснодара и Самары на накопление потребуется 14 месяцев.

Стоит отметить, что средний ценник автомобилей на вторичном рынке в разных городах страны тоже отличается. Так, в Омске средний ценник доступных автомобилей на уровне 351 тыс рублей. В Ульяновске же средний ценник на подержанные доступные автомобили составляет 369 тыс рублей. Самые высокие цены на подержанные автомобили в Москве, где средний ценник составляет 702 тыс рублей. 

Отметим, по итогам минувшего года самым востребованным автомобилем на вторичном рынке в России стала Lada Priora. Ее средний ценник на вторичном рынке составляет 221 тыс рублей.

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