В России уже появился внедорожник Haval H5

Сегодня, 15:37

Анна Лисова

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В России уже появился внедорожник Haval H5
Фото: Из открытых источников

С 20 апреля в России стартуют продажи кроссовера Hover H5, который многие называют возрожденной версией Great Wall. Официальная презентация Hover H5 для российского рынка тоже запланирована на эту же дату.
Кроссовер Hover H5 собирают на тульском заводе, поэтому проблем с поставками автомобиля в дилерские центры не ожидается.

В России будет продаваться самая новая версия Hover H5, которая имеет двухлитровый бензиновый турбомотор Mitsubishi 4G63S4T. В пару к этому мотору установлена шестиступенчатая механическая коробка передач. Привод 4×4 доступен уже в базовой версии автомобиля.
Hover H5 схож с Hover H3, который, к слову, уже снят с производства в Китае. Hover H5 тоже получил жесткую рамную конструкцию.
Пока нет информации о ценнике этого автомобиля в России. Стоит отметить, что в Китае его приобрести можно по цене от 107,8 до 136,8 тысяч юаней, это по текущему курсу составляет примерно 975 тысяч – 1,24 млн рублей.

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