Машины в России будут оповещать водителя о нарушении ПДД

Сегодня, 15:38

Анна Лисова

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Машины в России будут оповещать водителя о нарушении ПДД
Фото: Из открытых источников

Эксперты ведут разработку специальной системы, которая сможет оповещать водителя о нарушении правил дорожного движения (ПДД), пишет газета «Известия».
Разработка системы, которой занимаются российские специалисты, продвигается успешно. Эта система будет состоять из специальных камер и радаров, которые смогут распознавать дорожную разметку, знаки и светофоры, а также анализировать полученные данные и сопоставлять с траекторией движения автомобиля. В случае, если водитель будет нарушать ПДД, система предупредит его об этом световым или звуковым сигналом.

Стоит отметить, что работать корректно система сможет при скорости движения до 150 километров в час. Дорожные знаки и сигнал светофора эта система будет распознавать примерно за 100 метров.
Как рассказали эксперты, на сегодняшний день российские компании уже имеют все технологии, которые бы позволили внедрить эту систему. Но придется получить ГОСТ на новые комплексы. ГОСТ уже прошел публичное обсуждение и сейчас находится на стадии утверждения. В Росстандарте рассказали, что документ планируется принять в конце октября этого года.
Такая система может быть интересна начинающим водителям, которые нередко нарушают правила дорожного движения по неопытности.
Предварительно, на реализацию данного проекта понадобиться 40-60 млрд рублей.

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