Французская компания разработала аккумулятор на колесах для электрокаров

Французская компания EP Tender рассказала о своей разработке, которая позволяет увеличить запас хода любого электрокара.

Специалисты компании создали небольшой прицеп с аккумуляторной батареей. Используя такой прицеп, можно в два раза увеличить расстояние, которое проезжает электромобиль без остановки.

Такой аккумулятор можно будет менять на зарядных станциях, когда он разрядиться, что избавит владельца электромобиля оставлять его на зарядку на несколько часов. В планах компании EP Tender создание целой системы заправок, предлагающих уже заряженные батареи в прицепах. Поэтому на то, чтобы доехать к месту, где можно будет взять заряженный прицеп, понадобится несколько минут. Бронировать прицеп можно будет через специальное мобильное приложение.

В EP Tender подсчитали, что стоимость полного заряда батареи такого прицепа должна составить 34 евро. Если кто-то захочет купить такой прицеп, то за него придется заплатить 10 тыс евро.

Уже существующая модель прицепа с аккумулятором пока адаптирована только к двум моделям электрокаров от Renault. Но если они будут пользоваться спросом, то их адаптируют и под другие модели электрических автомобилей.