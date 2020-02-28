Составлен рейтинг лучших на российском вторичном рынке семейных автомобилей

Рынок подержанных автомобилей в России постоянно трансформируется. Сейчас большим спросом пользуются кроссоверы, которые часто покупают в качестве автомобиля для всей семьи. Но и минивэны свои позиции не сдают, ведь для большой семьи они максимально удобны.

Эксперты издания Автоновости дня составили рейтинг самых лучших семейных автомобилей, доступных на вторичном рынке нашей страны.

Возглавил этот рейтинг немецкий миниэвн Volkswagen Touran. Первое поколение Volkswagen Touran поступило в продажу в 2003 году, и с тех пор модель пережила два рестайлинга. Автомобиль этот может везти до 7 человек, а объем багажника при полностью сложенных задних сиденьях составляет 2 тыс литров. Volkswagen Touran имеет несколько комплектаций с бензиновыми и дизельными моторами объемом от 1,2 до 2,0 литра. Самая мощная дизельная версия может выдавать до 170 л.с.

Популярным в нашей стране на вторичном рынке является и Ford S-Max. Этот минивэн имеет множество различных конфигураций салона. К тому же Ford S-Max имеет в своей линейке как экономичные двигатели, так и мощный бензиновый мотор на 240 л.с.

Еще один семейный автомобиль, который пользуется спросом в нашей стране - Mitsubishi Grandis. Этот «японец» имеет большую колесную базу и вместительный салон. Можно приобрести версию на 6 или на 7 мест. Стоит отметить, что шестиместная версия более комфортна. Автомобиль комплектуется только бензиновым мотором объемом в 2,4 литра и мощностью в 165 л.с. Но можно выбрать либо «механику», либо адаптивный «автомат».

Эксперты отмечают, что все три модели имеют хорошее соотношение цены и качества, а также по большинству параметров устраивают владельцев, подыскивавших большой семейный автомобиль.