Экспортные «Жигули» стали в Британии более редкими, чем Pagani Zonda

Авторитетный британский журнал о классических автомобилях Retro Cars назвал Lada Riva одним из самых редких автомобилей. Экспортных «Жигулей» (ВАЗ 2105 и ВАЗ 2107) по дорогам страны колесит всего 49 экземпляров.

Рейтинг автожурналисты составили, основываясь на данных официальной статистики о зарегистрированных в стране стране транспортных средствах.

Праворульные ВАЗ вышли на рынок Британии в 1974-ом году и три десятилетия пользовались ажиотажным спросом. АвтоВАЗ прекратил экспортировать автомобили в страну в 1997 году. За три десятилетия было продано около 350 тысяч Lada всех моделей.

Например, в 1986 году удалось продать 20 тысяч автомобилей, в 1988 году - 30 тысяч. Но с наступлением 90-ых спрос резко снизился. Сейчас же в стране осталось только 49 легковушек ВАЗ - меньше, чем легендарного Pagani Zonda.

В Британии также осталось всего 86 единиц Alfa Romeo 146, 218 экземпляров автомобиля Fiat Uno, 286 штук Citroen BX и 324 машины Nissan Bluebird.