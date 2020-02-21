Составили ТОП-5 самых переоцененных автомобилей с пробегом

К покупке автомобиля большинство из нас подходят очень серьезно, поскольку хочется приобрести машину, которая будет служить долго и надежно, особенно если речь идет о приобретении автомобиля на вторичном рынке.

Эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев составил ТОП-5 самых переоцененных автомобилей на вторичном рынке нашей страны.

По мнению эксперта, кроссовер Nissan X-Trail сильно переоценен. Сейчас на вторичном рынке этот автомобиль 2014-2015 года можно приобрести в среднем за 1 080 000 рублей. При этом схожий по всем параметрам Mitsubishi Outlander тех же лет продается в среднем за 959 000 рублей. Зиновьев отдельно отмечает, что Mitsubishi Outlander всегда ценился за выносливость, надежный мотор и крепкую ходовую.

Завышена цена и на Volkswagen Golf в версии с турбомотором 1.4 TSI и «роботом» DSG. Сейчас ценник пятилетнего такого автомобиля в среднем держится на уровне 720 000 рублей. При этом Skoda Octavia с тем же мотором, «роботом» и несравнимо большим багажником, собранная на той же платформе, доступна в среднем за 675 тыс рублей. А за 690 тыс рублей можно приобрести очень схожую по всем параметрам KIA Ceed.

Завышенной считает эксперт и цену Toyota Land Cruiser Prado на вторичном рынке. Средний ценник этого автомобиля после 4-5 лет эксплуатации достигает 2 260 000 рублей. Интересно, что Mitsubishi Pajero Sport с схожими параметрами примерно на 1 млн рублей дешевле.

Завышен ценник на вторичке и на BMW X5, считает эксперт. Если уйти от того, что этот автомобиль собирается одним из самых известных брендов в мире, и поискать автомобиль со схожими характеристиками, то, к примеру Volkswagen Touareg, при сопоставимом оснащении, уровне комфорта обойдется на полмиллиона дешевле.

Также можно сэкономить до 50 тс рублей, если выбрать вместо KIA Rio Hyundai Solaris. Эти автомобили собираются на одном заводе, а «начинка» их очень схожа. Но, тем не менее, Rio 2014 обойдется в среднем в 549 тысяч рублей, тогда как Solaris в среднем обойдется в 502 тыс рублей.