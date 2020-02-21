Составили ТОП-5 самых переоцененных автомобилей с пробегом

Вчера, 21:34

Анна Лисова

0

Image
Составили ТОП-5 самых переоцененных автомобилей с пробегом
Фото: Из открытых источников

К покупке автомобиля большинство из нас подходят очень серьезно, поскольку хочется приобрести машину, которая будет служить долго и надежно, особенно если речь идет о приобретении автомобиля на вторичном рынке.
Эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев составил ТОП-5 самых переоцененных автомобилей на вторичном рынке нашей страны.

По мнению эксперта, кроссовер Nissan X-Trail сильно переоценен. Сейчас на вторичном рынке этот автомобиль 2014-2015 года можно приобрести в среднем за 1 080 000 рублей. При этом схожий по всем параметрам Mitsubishi Outlander тех же лет продается в среднем за 959 000 рублей. Зиновьев отдельно отмечает, что Mitsubishi Outlander всегда ценился за выносливость, надежный мотор и крепкую ходовую.

Завышена цена и на Volkswagen Golf в версии с турбомотором 1.4 TSI и «роботом» DSG. Сейчас ценник пятилетнего такого автомобиля в среднем держится на уровне 720 000 рублей. При этом Skoda Octavia с тем же мотором, «роботом» и несравнимо большим багажником, собранная на той же платформе, доступна в среднем за 675 тыс рублей. А за 690 тыс рублей можно приобрести очень схожую по всем параметрам KIA Ceed.

Завышенной считает эксперт и цену Toyota Land Cruiser Prado на вторичном рынке. Средний ценник этого автомобиля после 4-5 лет эксплуатации достигает 2 260 000 рублей. Интересно, что Mitsubishi Pajero Sport с схожими параметрами примерно на 1 млн рублей дешевле.

Завышен ценник на вторичке и на BMW X5, считает эксперт. Если уйти от того, что этот автомобиль собирается одним из самых известных брендов в мире, и поискать автомобиль со схожими характеристиками, то, к примеру Volkswagen Touareg, при сопоставимом оснащении, уровне комфорта обойдется на полмиллиона дешевле.

Также можно сэкономить до 50 тс рублей, если выбрать вместо KIA Rio Hyundai Solaris. Эти автомобили собираются на одном заводе, а «начинка» их очень схожа. Но, тем не менее, Rio 2014 обойдется в среднем в 549 тысяч рублей, тогда как Solaris в среднем обойдется в 502 тыс рублей.

Лента

Составили ТОП-5 самых переоцененных автомобилей с пробегом

Вчера, 21:34

Экспортные «Жигули» стали в Британии более редкими, чем Pagani Zonda

Вчера, 21:30

Volkswagen показал фотографии нового Caddy

21-02-2020, 15:51

Владелец коллекции гиперкаров озвучил стоимость их содержания

18-02-2020, 21:44

Миллиардер Билл Гейтс приобрел первый в своей жизни электромобиль

18-02-2020, 15:52

На «АвтоВАЗе» стартовало производство Lada XRay Cross Instinct

18-02-2020, 15:43

KIA в 2021 году презентует мощный электромобиль

18-02-2020, 13:21

Составлен рейтинг лучших недорогих семиместных кроссоверов на российском рынке

18-02-2020, 09:59

Названы самые популярные иномарки на рынке РФ в январе

18-02-2020, 09:43

Названы 10 самых популярных брендов электрокаров в 2019 году

17-02-2020, 22:23

Автомобиль, который можно превратить в игровую комнату

17-02-2020, 20:18

Kia показала новый кроссовер Sorento на официальных фото

17-02-2020, 12:25

Названы три самые надежные подержанные иномарки в России

16-02-2020, 22:57

Эксперты рассказали, с каким пробегом автомобиль лучше не покупать

16-02-2020, 20:18

Запас хода электромобилей Tesla Model S и Model X увеличился на 5-7 процентов

16-02-2020, 12:36

КамАЗ и Sollers договорились создать альянс

16-02-2020, 12:30

Новый Haval H5 сняли на тульском заводе Haval

16-02-2020, 00:21

Lexus готовит конкурента внедорожнику Cadillac Escalade

15-02-2020, 17:56

Hyundai Creta приедет в РФ в удешевленной версии

15-02-2020, 17:14

Составлен рейтинг самых популярных в РФ китайских автомобилей

15-02-2020, 13:10

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle