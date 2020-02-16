Миллиардер Билл Гейтс приобрел первый в своей жизни электромобиль

Porsche Taycan стал первым электромобилем, который приобрел миллиардер Билл Гейтс.

О своей покупке сооснователь Microsoft рассказал в интервью YouTube-блогеру Маркесу Браунли. По его словам, он уверен, что электрокары – это «самая обнадеживающая» зеленая технология. Но при этом один из богатейших на планете человек отметил, что считает свой электромобиль дорогим в ремонте.

«Я недавно купил Porsche Taycan. Это очень, очень круто. Это мой первый электромобиль, и я получаю от него большое удовольствие», — заявил Гейтс.

Из минусов своего электромобиля миллиардер назвал необходимость поиска места для подзарядки. То, что электромобили нельзя так же быстро зарядить, как заправить обычную легковушку бензином или дизельным топливом, создает определенный дискомфорт и заставляет тщательно планировать поездки.

Также он отдельно заметил, что электромобили обходятся дорого в ремонте. По его словам, если ранее починить зеркало заднего вида на своем предыдущем автомобиле он мог за 100 долларов, то теперь эта же операция обходится ему в 1500 долларов. Но он уверен, что за электромобилями будущее.

«Все автомобильные компании, включая некоторые новые, движутся в направлении электромобилей очень быстро», — подчеркнул миллиардер.

Билл Гейтс отметил, что считает одной из своих главных задач способствовать улучшению экологии нашей планеты. В своем блоге он не раз призывал подписчиков предпринимать любые доступные им шаги, чтобы экологическая ситуация на Земле не ухудшалась. Со своей супругой Мелиндой он основан благотворительный фонд, одним из ключевых направлений которого является борьба с изменением климата.