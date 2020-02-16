Миллиардер Билл Гейтс приобрел первый в своей жизни электромобиль

Сегодня, 15:52

Анна Лисова

0

Image
Миллиардер Билл Гейтс приобрел первый в своей жизни электромобиль
Фото: Из открытых источников

Porsche Taycan стал первым электромобилем, который приобрел миллиардер Билл Гейтс.
О своей покупке сооснователь Microsoft рассказал в интервью YouTube-блогеру Маркесу Браунли. По его словам, он уверен, что электрокары – это «самая обнадеживающая» зеленая технология. Но при этом один из богатейших на планете человек отметил, что считает свой электромобиль дорогим в ремонте.

«Я недавно купил Porsche Taycan. Это очень, очень круто. Это мой первый электромобиль, и я получаю от него большое удовольствие», — заявил Гейтс.

Из минусов своего электромобиля миллиардер назвал необходимость поиска места для подзарядки. То, что электромобили нельзя так же быстро зарядить, как заправить обычную легковушку бензином или дизельным топливом, создает определенный дискомфорт и заставляет тщательно планировать поездки.
Также он отдельно заметил, что электромобили обходятся дорого в ремонте. По его словам, если ранее починить зеркало заднего вида на своем предыдущем автомобиле он мог за 100 долларов, то теперь эта же операция обходится ему в 1500 долларов. Но он уверен, что за электромобилями будущее.
«Все автомобильные компании, включая некоторые новые, движутся в направлении электромобилей очень быстро», — подчеркнул миллиардер.
Билл Гейтс отметил, что считает одной из своих главных задач способствовать улучшению экологии нашей планеты. В своем блоге он не раз призывал подписчиков предпринимать любые доступные им шаги, чтобы экологическая ситуация на Земле не ухудшалась. Со своей супругой Мелиндой он основан благотворительный фонд, одним из ключевых направлений которого является борьба с изменением климата.

Лента

Миллиардер Билл Гейтс приобрел первый в своей жизни электромобиль

Сегодня, 15:52

На «АвтоВАЗе» стартовало производство Lada XRay Cross Instinct

Сегодня, 15:43

KIA в 2021 году презентует мощный электромобиль

Сегодня, 13:21

Составлен рейтинг лучших недорогих семиместных кроссоверов на российском рынке

Сегодня, 09:59

Названы самые популярные иномарки на рынке РФ в январе

Сегодня, 09:43

Названы 10 самых популярных брендов электрокаров в 2019 году

Вчера, 22:23

Автомобиль, который можно превратить в игровую комнату

Вчера, 20:18

Kia показала новый кроссовер Sorento на официальных фото

Вчера, 12:25

Названы три самые надежные подержанные иномарки в России

16-02-2020, 22:57

Эксперты рассказали, с каким пробегом автомобиль лучше не покупать

16-02-2020, 20:18

Запас хода электромобилей Tesla Model S и Model X увеличился на 5-7 процентов

16-02-2020, 12:36

КамАЗ и Sollers договорились создать альянс

16-02-2020, 12:30

Новый Haval H5 сняли на тульском заводе Haval

16-02-2020, 00:21

Lexus готовит конкурента внедорожнику Cadillac Escalade

15-02-2020, 17:56

Hyundai Creta приедет в РФ в удешевленной версии

15-02-2020, 17:14

Составлен рейтинг самых популярных в РФ китайских автомобилей

15-02-2020, 13:10

В сети появились первые изображения нового Renault Logan

15-02-2020, 07:00

Составлены 7 основных мешающих водителям привычек

14-02-2020, 10:05

Названы самые надежные трехлетние автомобили в мире

14-02-2020, 09:57

Озвучены цены на автомобили УАЗ 2020 года выпуска

13-02-2020, 10:50

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle