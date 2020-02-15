Названы 10 самых популярных брендов электрокаров в 2019 году

Сегодня, 22:23
Эксперты портала EV-volumes.com, который следит за новостями в мире электромобилей, составили рейтинг самых популярных электрокаров по итогам 2019 года.
В 2019 году в мире было продано 2,21 миллиона электромобилей, а это на 10 процентов больше, нежели в 2018-ом.
Доля электромобилей на рынке немного увеличилась - с 2,1 до 2,5 процентов. Фактически, одна из 40 продаваемых машин была с электроустановкой. Самые популярные среди покупателей марки попали в рейтинг.
На десятой позиции электрокары Toyota. Самый большой спрос на них отмечается в Китае, и только потом - в Европе. На девятой строчке - электрокары от Hyundai.
Китайская марка Geely со своим электрокаром Geely Emgrand EV получила восьмое место в ТОП-10. Седьмая строчка досталась марке Nissan, самой ее популярной моделью выявилась Nissan Leaf EV. Шестое место в списке досталось немецкому бренду Volkswagen.
Первую пятерку открывает BMW.
Производитель из Поднебесной SAIC удостоен четвертого места. Еще один бренд из Китая - BAIC - замкнул тройку лидеров. В 2019 году ему удалось продать 160 тысяч 251 машину, передают «Вести».
Бренд BYD, тоже из КНР, на «серебряной» позиции с 229 тысячами 506 проданными авто.
Безусловным лидером рейтинга вот уже который год является Tesla. Ему удалось реализовать в минувшем году 367 тысяч 820 автомобилей. Самой популярной стала модель Tesla Model 3.
Заметим, что почти половин мест в рейтинге досталась электрокарам из Китая, что свидетельствует и о высоком качестве продукции, и о том, что бренды из этой страны уже прочно заняли свою нишу в сфере производства электромобилей.
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