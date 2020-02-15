Kia показала новый кроссовер Sorento на официальных фото

Сегодня, 12:25

Анна Лисова

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Kia показала новый кроссовер Sorento на официальных фото
Фото: Из открытых источников

Весной 2020 года на Женевском автосалоне может состояться официальная презентация обновленного кроссовера KIA Sorento четвертого поколения.
Пока же компания KIA решила показать официальные изображения этого автомобиля.

Судя по этим фото, можно сделать вывод, что KIA решила и далее развивать фирменный стиль «улыбка тигра». Радиаторная решетка теперь визуально составляет одно целое с головными фарами. Изменилась форма задних фонарей. Поминялась также форма бамперов.

На багажной двери появилась крупная надпись «Sorento», а чуть выше – полноценный спойлер со светодиодной линией стоп-сигнала.

Что же касается оформления внутри салона, то у новинки будет обновленная приборная панель. Появился в салоне широкоформатный дисплей мультимедиа и селектор-шайба. Компания обещает оснастить это авто новыми электронными помощниками.

Характеристики кроссовера пока не раскрыты. Предположительно, этот автомобиль может получить широкую линейку двигателей: 2,5-литровый бензиновый «атмосферник», два турбомотора объемом 2,0 и 2,5 литра, два турбодизеля на 2,0 и 2,2 литра и гибридная силовая установка.
Пока нет информации ни о том, какой ценник будет у новинки, ни когда продажи этого автомобиля стартуют в России. Впрочем, не сообщается и о том, какие страны первыми получат обновленный KIA Sorento.

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