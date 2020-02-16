Составлен рейтинг лучших недорогих семиместных кроссоверов на российском рынке

Сегодня, 09:59

Анна Лисова

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Составлен рейтинг лучших недорогих семиместных кроссоверов на российском рынке
Фото: Из открытых источников

На российском рынке кроссоверы пользуются большим спросом. Это касается как новых автомобилей, так и моделей, реализуемых на вторичном рынке.
Эксперты портала CarsWeek.ru решили составить рейтинг лучших семиместных недорогих кроссоверов. При составлении рейтинга учитывалась цена автомобиля, количество посадочных мест, а также отчеты о надежности.

На пятом месте в рейтинге Mitsubishi Outlander. Этот автомобиль в семиместной версии стоит не менее 2 103 000 рублей. Важно отметить, что Mitsubishi Outlander третьего поколения в рестайлинге создавался как семейная версия, поэтому и третий ряд сидений в этом кроссовере довольно комфортный. Плюсом его является также наличие мест для хранения, а также возможность трансформации салона для перевозки объемного багажа. Mitsubishi Outlander выпускается с фирменным двухлитровым атмосферным мотором MIVEC мощностью в 107 л.с.

Четвертое место в рейтинге занимает Skoda Kodiaq. Ценник семиместной версии на российском рынке стартует от 1 530 000 рублей. В базовой комплектации Skoda Kodiaq укомплектован 1,4-литровым бензиновым турбомотором, способным развивать до 125 лошадиных сил и 200 Нм крутящего момента.

Третье место среди недорогих семиместных кроссоверов занимает Toyota Fortuner. Ценник его стартует от 2 172 000 рублей. Автомобиль выпускается с 2,7-литровым бензиновым мотором мощностью в 166 л.с., который работает в базовой комплектации с механической коробкой передач на 5 ступеней.

Второе место занял китайский GAC GS8. Это единственный представитель китайских брендов в данном рейтинге. В России сейчас можно приобрести этот автомобиль за 1 900 000 рублей, что и позволило ему выйти в лидеры. GAC GS8 комплектуется двухлитровым мотором мощностью в 190 л.с.

Лучшим же стал Hyundai Santa Fe. Его ценник стартует от 2 509 000 рублей, если говорить о семиместной версии. Стоит отметить, что это топовая комплектация с мотором на 2,4 литра и мощностью в 188 л.с. Понятно, что топовая версия имеет множество дополнительных опций.

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