Эксперты рассказали, с каким пробегом автомобиль лучше не покупать

Пробег и дата выпуска для большинства людей являются главными критериями при выборе автомобиля с пробегом. Однако дельцы уже давно научились корректировать их - да так, что «комар носа не подточит». На что обратить внимание при покупке машины на вторичном рынке рассказали автомобильные эксперты «Российской газеты».

В первую очередь специалисты ориентироваться при покупке не только на пробег. На рынке можно встретить и автомобиль-трехлетку с 10 тысячами пробега, и однолетнюю машину с 5 тысячами. Это уже веский повод такое авто не покупать, говорят эксперты.

Оптимальным и правдивым, считают специалисты, является пробег в 50-60 тысяч километров для трехлетнего авто, для «пятилетки» – 90-100 тысяч километров.

Отталкиваться следует от того факта, что среднестатистический водитель за год проезжает порядка 15-20 тысяч километров.

А вот узнать, скручивали пробег или нет, можно по состоянию кузова. В частности, следует обратить внимание на его износ - многочисленные сколы и царапины, пусть даже мелкие, говорят в пользу того, что машина нещадно эксплуатировалась. Также стоит обратить внимание на износ тормозных дисков, затертое лобовое стекло, не первой свежести брелок («заезженный»).

При осмотре салона нужно особенно внимательно оценивать состояние обода руля, присмотреться к ремням безопасности и площадке близ педалей. Новая и изношенная - это две большие разницы.

Впрочем, и внешность может быть обманчива - ее также можно скорректировать во время подготовки авто к продаже.

Важно придерживаться принципа золотой середины. От чрезмерно дешевых и сильно дорогих вариантов стоит отказываться, а если что-то и приглянулось, не надо сразу же оформлять сделку. Надо пообщаться с хозяином как можно дольше и расспросить о машине в подробностях. Нечестные продавцы часто себя выдают.