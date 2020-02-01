Запас хода электромобилей Tesla Model S и Model X увеличился на 5-7 процентов

Компания Tesla увеличила запас хода своим электрокарам Model S и Model X на одном аккумуляторном заряде в пределах 5-7 процентов. Об этом сообщает 3dnews.ru, подчеркивая, что речь о модификациях автомобилей Long Range Plus. Данные об увеличении пробега на одном заряде были получены посредством методики оценки Агентства по охране окружающей среды США (United States Environmental Protection Agency, EPA).

Согласно обнародованным сведениям, запас хода Tesla Model S увеличился с 373 миль до 390 миль. Это 5 процентов и примерно 630 километров.

Запас хода кроссовера Tesla Model X увеличился еще больше - в пределах 7 процентов, с 328 миль до 351 мили (это порядка 565 км).

Стоит понимать, что реальные показатели могут отличаться, так как напрямую связаны с множеством других факторов, в том числе от дорожного покрытия, стиля вождения, использования бортовых систем и систем климат-контроля.

Глава Tesla Илон Маск заявил, что в реале электрокары Model S и Model X, сошедшие с конвейера в течение трех последних месяцев, могут показать пробег на одном заряде, который значительно превосходит показатели EPA.

Заметим, что увеличение запаса хода станет доступным после выхода обновлений бортового программного обеспечения.