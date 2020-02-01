КамАЗ и Sollers договорились создать альянс

Крупный российский производитель грузовых автомобилей КамАЗ и автомобильный концерн Sollers, который собирает в РФ легковые автомобили зарубежных марок, ведут переговоры о создании промышленного альянса. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на свой осведомленный источник. Информацию о планах двух компаний в разговоре с корреспондентом агентства «Интерфакс» подтвердил и представитель Sollers.

В КамАЗе надеются, что создание альянса позволит наладить выпуск легких коммерческих автомобилей, а также значительно расширить линейку среднетоннажных грузовиков. В компании Sollers также видят выгоду - будет значительно расширена рыночная ниша.

Издание сообщает, что в минувшем году КамАЗ произвел свыше 35 тысяч грузовых автомобилей. В данный момент основным владельцем российской компании является государственная корпорация «Ростех» - ей принадлежит 47,1 процента акций.

Sollers, который контролируется Вадимом Шевцовым, владеет брендом УАЗ, Заволжским моторным заводом, а также собирает на территории России автомобили марок Mazda, Isuzu и Ford.