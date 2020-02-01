Lexus готовит конкурента внедорожнику Cadillac Escalade

Сегодня, 17:56

Сергей Нилов

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Lexus готовит конкурента внедорожнику Cadillac Escalade

Премиальный японский концерн Lexus готовит новую модель внедорожника, которая позиционируется как достойный конкурент Cadillac Escalade.

Презентовать новинку производитель намерен на Международном автошоу, которое пройдет в Женеве. Предварительно известно, что премиальный внедорожник будет иметь 7-8 посадочных мест.

На создание модели производителя подтолкнули американские автодилеры, которые принялись рассуждать о том, что в США большим спросом пользуются роскошные внедорожники с большим количеством посадочных мест.

Полные технические характеристики пока неизвестны, лишь за исключением того, что будет выпущена версия и с «автоматом», и с механикой. Внедорожник планируют выпустить только с полным приводом.

В оснащении нового автомобиля будет ABS, системы климат и круиз-контроля, датчик дождя и подогрев сидений, контроль «слепых» зон, продвинутая система мультимедиа с большим экраном, функция предотвращения аварийных ситуаций.

Стоимость нового внедорожника от японского производителя даже ориентировочно неизвестна.

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