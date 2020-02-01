Hyundai Creta приедет в РФ в удешевленной версии

Компания Hyundai недавно презентовала удешевленную версию кроссовера Hyundai Creta второго поколения. Автомобиль был показан в рамках автосалона Auto Expo 2020 в Нью-Дели. По информации издания «За рулем», аналогичная версия приедет и в Россию, хотя и не ранее 2021 года.

Версия кроссовера для Индии получила комплектацию подобно китайской модификации ix25. Из отличий - другое исполнение решетки радиатора и колесных дисков, а также лейбл на двери багажника.

В то же время индийская версия от своего китайского собрата отличается другим интерьером.

Издание отмечает, что в салоне установлены вертикальные дефлекторы обдува, оригинальная передняя панель, информационно-развлекательный комплекс со стандартным экраном и стильное рулевое колесо (на фото в верхнем углу салон китайской версии).

Предполагается, что в РФ приедет кроссовер Hyundai Creta с 1,6-литровым мотором на 123 л.с., а также улучшенная модификация с 2-литровым мотором на 149 лошадок.

Что касается цены, то она пока не озвучивается, но факт того, что в сравнении с китайским вариантом она будет упрощенной, говорит о том, что и стоимость будет меньшей.