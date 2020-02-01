Составлен рейтинг самых популярных в РФ китайских автомобилей

Автомобили бренда Haval стали во главе самых популярных среди отечественных автолюбителей машин китайских марок по итогам января 2020 года. Это следует из рейтинга, обнародованном агентством «Автостат».

За первый месяц этого года в стране был продан 3281 автомобиль китайских марок. Это в два раза больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Haval в январе разошелся тиражом 1370 автомобилей (прирост на уровне 318 процентов). Следом за ним расположилась марка Geely. За

январь компания нарастила продажи на 149 процентов - до 873 экземпляров.

В тройку лидеров попал и такой китайский бренд, как Chery. Продажи автопроизводителя выросли на 107 процентов - до 873 автомобилей.

На четвертом месте - Changan с 301 проданным автомобилем - в январе 2019-го в России были проданы только 16 машин марки.