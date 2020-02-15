Названы три самые надежные подержанные иномарки в России

Покупая подержанный автомобиль, каждый стремится к тому, чтобы получить надежный экземпляр.

На вторичном рынке можно найти неплохие автомобили. И эксперты издания Автоновости дня рассказали о том, какие подержанные иномарки лучше выбирать.

Лидером по надежности среди подержанных иномарок назван Skoda Octavia A5.

Этот чешский лифтбэк второго поколения хорошо показал себя с точки зрения надежности и удобства. Skoda Octavia A5 выпускался с бензиновыми и дизельными моторами, мощностью от 102 до 150 л.с. Выбирать эксперты советуют второе поколение, поскольку салон его просторнее, чем у первого поколения.

Высокую оценку получил и подержанный Nissan Almera Classic. Стоит отметить, что этот бюджетный японский седан выпускался и в России. Хотя он и не слишком комфортный, но действительно надежный и показал себя хорошо на российских дорогах. В России он продавался только с бензиновым мотором объемом в 1,6 литра и мощностью в 107 л.с.

Хорошо оценили эксперты и Toyota Corolla. Этот автомобиль рекомендуют выбирать из-за его надежной подвески, сравнительно простой конструкции и качественной силовой установки. В десятом поколении Toyota Corolla можно приобрести на вторичке в хорошем состоянии. В нашей стране этот автомобиль продавался с моторами объемом от 1,3 до 1,6 литра, работающих на бензине.