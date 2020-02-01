В сети появились первые изображения нового Renault Logan

Снимки обновленной версии бюджетного седана Renault Logan появились в Сети.

Хотя автомобиль на этих фото полностью покрыт камуфляжной пленкой, эксперты уже озвучили свое мнение касательно произведенных разработчиками изменений.

Судя по этим фото, новый Renault Logan получил светодиодную оптику, но изменения не будут слишком бить по ценнику.

Поменялись и пропорции этого автомобиля. Задний свес увеличился, а за задними дверьми, скорее всего, появились дополнительные окошки, пишет РИА Новости.

Собирать новый Renault Logan для европейского рынка будут на платформе CMF-B, которая уже используется в производстве новых Renault Clio, Captur и Nissan Juke. Информации о моторной гамме седана пока нет, но, предположительно, двигатель Renault Logan получит такой же, как у более дорогого хэтчбека Clio.

Презентацию Renault Logan ожидают в октябре 2020 года на Парижском автосалоне, а в продажу он поступит скорее всего в конце текущего года, либо в первые месяцы 2021 года.