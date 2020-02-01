Названы самые надежные трехлетние автомобили в мире

Покупая автомобиль на вторичном рынке важно знать, какие проблемы бывают у той или иной модели спустя годы эксплуатации.

Эксперты J.D. Power составили рейтинг самых надежных автомобилей после трех лет эксплуатации. При составлении рейтинга учитывалась информация, которую предоставили 36 555 владельцев по итогам эксплуатации автомобилей в течение трех лет.

Исследование показало, что самые надежные автомобили после трех лет эксплуатации у корейских брендов, а вот самые ненадежные – британские марки.

Первое место, с результатом 89 баллов, набрали автомобили корейского Genesis. Интересно, что данный бренд попал в рейтинг впервые.

Далее идет Lexus. Эксперты отметили отдельно модель Lexus ES, которая впервые за более чем 30 лет исследования показала уровень надежности в 52 балла. С минимальным разрывом за японской маркой следуют Buick и Porsche. Также надежными признаны автомобили брендов Toyota, Volkswagen, Lincoln, BMW, Chevrolet и Ford, пишет AutoRambler.

Худший результат в рейтинге у Land Rover. У автомобилей этого бренда 220 неисправностей на сотню экземпляров. Чуть лучше показатель у Chrysler – 214 поломок на 100 автомобилей. Попал в тройку худших и Jaguar с показателем 186 поломок на 100 автомобилей.

В целом надежность автомобилей повысилась на 1,5% по сравнению с прошлогодним исследованием, в котором участвовали владельцы машин 2016 года выпуска. Показатели смогли улучшить такие марки как Cadillac, Acura, Mazda, Lincoln, Ford, Buick и Volkswagen. А вот у 13 брендов, в том числе Toyota, BMW, Chevrolet, Hyundai и Kia показатели надежности упали.