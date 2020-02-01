Составлены 7 основных мешающих водителям привычек

Эксперты назвали 7 основных привычек водителей, которые могут привести к неприятностям в дороге, в том числе к ДТП. Открывает список «паутина» из проводов.

Водители склонны подключать к гнезду 12В и свои смартфоны, и видеорегистраторы, и другие гаджеты. Такая паутина не только выглядит неэстетично, говорят эксперты автомобильного издания «За рулем», но и заставляет отвлекаться от дороги - там что-то отскочило, там переплелось. Водитель вынужден одной рукой устранять проблему, другой держать руль.

Вторая проблемная привычка водителей - оставлять на виду какие-то предметы. Это может быть не только смартфон, но и всякая мелочь типа зажигалки, которая может привлечь внимание автоворов и побудить их высадить стекло.

Привычка выстраиваться в левом ряду также к хорошим не относится. Дело в том, что движение там почти всегда происходит с превышением скорости, следовательно, налицо и повышенное нервное напряжение.

Кофе на заправках также нежелательно заказывать сразу же при покупке топлива. Лучше отогнать авто на парковку и вернуться за напитком. Это поможет избежать конфликтов со стороны других автолюбителей, которые стоят в очереди.

Приверженность использованию системы автозапуска двигателя может негативно сказаться на водителе. Так нарушается безопасность, если под капотом имеются неисправности. Пустое место водителя в работающем авто может побудить автоворов на совершение кражи.

Нельзя также возить непристегнутых пассажиров - этого, кстати, требуют и ПДД.

Последняя позиция в списке плохих привычек - провоцирование конфликтов. Нельзя поддаваться на провокации других, но и самим в роли зачинщиков выступать также не стоит. Пользы от этого не будет никакой, кроме лишнего нервного напряжения.