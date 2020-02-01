Озвучены цены на автомобили УАЗ 2020 года выпуска

Ульяновский автомобильный завод сообщил о том, какие цены будут установлены на автомобили 2020 года выпуска.

Так, ценник автомобилей УАЗ «Хантер», «Патриот» и «Пикап» 2020 года поднялся на 15 тыс рублей независимо от комплектации.

После повышения цен УАЗ «Патриот» 2020 года производства в начальной комплектации «Классик Fleet» подорожал до 835 тыс рублей.



За версию «Оптимум» с АКПП придется выложить 1 049 000 рублей, а топовая модель «Статус» с АКПП обойдется покупателю в 1 283 000 рублей.

За 752 тыс рублей можно приобрести базовый УАЗ «Хантер» в комплектации «Классик Fleet». Максимально укомплектованная версия УАЗ «Хантер Экспедиционный» обойдется уже в 1 014 900 рублей.

А УАЗ «Пикап» в базовой версии поднялся в цене до 855 000 рублей. Топовая версия «Максимум» выросла в цене до 1 235 000 рублей.