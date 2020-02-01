Деньги на льготные автокредиты могут закончиться в марте

Сегодня, 20:06

Анна Лисова

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Деньги на льготные автокредиты могут закончиться в марте

Уже в марте могут закончиться средства, выделенные для реализации госпрограмм «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».
Информацию об этом распространил крупнейший российский автопроизводитель – АвтоВАЗ. Но пока в компании не дают обширных комментариев по этому поводу, пишут Ведомости.

Отметим, в 2020 году на программы льготного автокредитования государство выделило 5 млрд рублей. В Минпромторге подсчитали, что этого может быть достаточно для продажи около 50 тыс автомобилей.
Программы льготного автокредитования были введены для стимулирования авторынка, который в течение нескольких последних лет начал резко сокращаться. Действие программы продлевалось до 2020 года.
По программам «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» государство компенсирует от 10 до 25% стоимости машины. Но приобрести по этим программам можно только отечественные автомобили по цене ниже 1 млн рублей.

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