Стало известно, какие автомобили можно купить по льготным кредитам

С 1 января 2020 года в России вновь действуют программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

В этом году по данным программам можно купить далеко не все авто, представленные на российском рынке. Список доступных моделей стал намного короче, чем в предыдущем году.

Как и раньше, по программе можно приобрести модели до 1 млн рублей. Из-за январского роста цен перечень доступных автомобилей сократился. По программе «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» будет предоставлена скидка в 10%, а для жителей Дальнего Востока – 25%, пишет Российская газета.

Изменились условия участия в программе для автопроизводителей. Каждый участник должен будет заключить корпоративную программу повышения конкурентоспособности и набрать по ней не менее 1,4 тыс баллов. Стоит отметить, что баллы начисляются в зависимости от уровня локализации производства.

По программам льготного кредитования будут доступны все модели АвтоВАЗа, а также все внедорожники УАЗ. Можно будет приобрести по этим программам все комплектации Renault Logan, Renault Sandero, кросс-седана Renault Logan Stepway и переднеприводного кроссовера Renault Sandero Stepway (включая версию City с вариатором), а также версии кроссоверы Duster, Arkana и Kaptur стоимостью менее 1 млн рублей.

Также по программе можно приобрести седаны Hyundai Solaris и KIA Rio, кроссовер Creta и хэтчбеком Rio X-Line в комплектациях до 1 млн рублей.

Volkswagen уже не попадает в перечень доступных по госпрограммам автомобилей. Но эта компания в России запускает собственные кредитные программы с выгодой в 10%.

В 2020 году под программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» выделяется 5 млрд рублей, тогда как в прошлом году на эти программы правительство выделило 9,5 млрд рублей. Эксперты считают, что если уровень спроса на данные программы будет таким же, как в прошлом году, то средства, выделенные под реализацию данных программ, могут закончиться уже к маю.