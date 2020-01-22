3,4 млн автомобилей отзывает Toyota Motor Corp из-за проблем с подушками безопасности

22-01-2020, 13:56

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3,4 млн автомобилей отзывает Toyota Motor Corp из-за проблем с подушками безопасности

Около 3,4 млн автомобилей отзывает японская корпорация Toyota Motor Corp из-за проблем с подушками безопасности.
Накануне представители компании объявили, что в результате электронного сбоя в отзываемых автомобилях при аварии подушки безопасности могут не раскрыться.
Только на территории США отзывается 2,9 млн автомобилей. Это модели Corolla (2011-2019 годов выпуска), Matrix (2011-2013), Avalon (2012-2018) и Avalon Hybrid (2013-2018), сообщает издание Прайм.

Как объяснили в Toyota Motor Corp, все отзываемые автомобили получили электронный блок управления, слабо защищенный от электрических помех, которые возможны при ДТП, подушки безопасности могут неправильно сработать.
Компания решила установить на проблемный электронный блок специальную защиту от электронных помех.
Все работы по установке блока проводятся бесплатно для владельцев отзываемых автомобилей.

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