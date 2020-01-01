Составлен рейтинг лучших десятилетних автомобилей от 250 тысяч рублей

Сегодня, 09:32

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Составлен рейтинг лучших десятилетних автомобилей от 250 тысяч рублей

На отечественном рынке подержанных автомобилей найти себе транспортное средство можно на любой кошелек. Конечно же, при покупке подержанного авто следует очень тщательно осматривать его, ведь вкладывать в ремонт больше, чем заплачено за машину, вряд ли захочется.
Как рассказали эксперты, сейчас можно найти десятилетний автомобиль в неплохом техническом состоянии. Эксперты назвали модели, которые существуют на рынке уже 10 лет и доступны к покупке на вторичном рынке за сумму от 250 тысяч рублей.
Так, при правильной эксплуатации за 10 лет службы неплохо может сохраниться седан Volkswagen Polo. Помимо немецкого качества, в машине есть оптимальный набор характеристик для удобства владельца и небольшая стоимость. Десятилетние Volkswagen Polo доступны за 250 тыс рублей, тогда как более современные подержанные версии достигают цены в 900 тыс рублей, сообщает Российская газета.

Неплохо оценивают эксперты и десятилетние KIA Sportage III и Hyundai ix35. Эти автомобили довольно популярны на нашем рынке. В России они продавались с бензиновыми и дизельными моторами Стоимость моделей на вторичном рынке составит от 500 тысяч рублей.
В хорошем техническом состоянии за 600-650 тысяч рублей можно приобрести подержанный кросс-вэн Peugeot 3008. Внимание стоит обратить на модификацию с турбированным мотором объемом в 1,6 литра, в пару к которому ставили автоматическую трансмиссию.
Можно присмотреться и к подержанному Chevrolet Camaro, который пришел на российский рынок в 2010 году. Но стоит учитывать, что это не самый дешевый вариант. За модификацию с двигателем V6 объемом в 3,6 литра придется выложить около 1 млн рублей. В более полном оснащении авто будет стоить еще на 0,5 млн рублей больше.
Включили в этот рейтинг также ресталинговую версию Toyota Highlander II, стоимостью от 1,3 млн рублей, Ford Explorer V и Nissan Patrol VI по цене от 1,1 млн и 2 млн рублей соответственно.

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