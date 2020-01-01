Стало известно, кто сможет не платить транспортный налог в 2020 году

Транспортный налог депутаты Госдумы в минувшем году отменять не захотели. Поэтому все владельцы транспортных средств должны будут и в 2020 году уплатить транспортный налог в соответствии с ранее утвержденными нормами.

Тем не менее, для владельцем электрокаров могут ввести льготы. Так правительство РФ планирует позаботиться об экологии.

Чтобы стимулировать отказ россиян от бензиновых и дизельных двигателей, владельцев электрокаров могут освободить от уплаты транспортного налога. Но льготы хотят сделать доступными только для владельцев электрокаров. Пока же от уплаты транспортного налога освобождены владельцы электрокаров, зарегистрированных в Москве. Не платить транспортный налог они смогут до 2024 года.

Электрокарам могут также разрешить ездить по полосам для общественного транспорта. А также им могут разрешить бесплатно парковаться на тех парковках, где установлены автоматы для зарядки электрокаров.

Когда будут утверждены данные нормы, не сообщается. К тому же, источник в правительстве сообщил, что Минэкономразвития пока выступает против таких нововведений, поскольку на их реализацию понадобиться немало средств.

Стоит отметить, что не платить транспортный налог смогут те, у кого похитили автомобиль, и он числится в угоне.