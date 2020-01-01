Объявлена дата презентации нового Land Cruiser

В августе 2020 года состоится официальная презентация нового поколения популярного внедорожника Land Cruiser.

Информация об этом появилась на страницах издания BestCarWeb. Предварительно, этот автомобиль получит новую гибридную силовую установку, а вот от восьмицилиндрового мотора, за который внедорожник полюбился многим, разработчики решили отказаться. Это связано, в том числе, с жесткими требованиями экологических стандартов. В новую гибридную силовую установку включили 3,5-литровый V6 мощностью 300 л. с. и 356 Нм крутящего момента. Эксперты прогнозируют, что компания откажется не только от устаревшего восьмцилиндрового 4,6-литрового двигателя, но и от 5,7-литрового мотора.

Собираться новый Land Cruiser будет на адаптированной платформе TNGA. Так удастся снизить массу автомобиля и частично компенсировать снижение мощности. Известно, что в пару к новой силовой установке будет предложен вариатор.

Изменится и дизайн кузова автомобиля. Теперь решетка радиатора на этом авто будет трапецевидной, как и на других новых моделях компании. Land Cruiser 300 будет оснащен последними системами безопасности: круиз-контролем на адаптации, полуавтономным управлением, большим экраном с тачскрином мультимедийной системы.

После 12 лет без существенных обновлений такие изменения выглядят действительно кардинальными. Поэтому поклонникам Land Cruiser остается подождать еще не менее полугода, чтобы сесть за руль новенького современного внедорожника.