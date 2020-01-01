Состоялась презентация электромобиля Sony Vision-S

В рамках выставки Consumer Electronic Show состоялся анонс электромобиля Sony Vision-S. Этот автомобиль, уверены его создатели, сможет составить достойную конкуренцию уже вышедших на рынок экологичных авто.

В Sony подчеркнули, что в Sony Vision-S будут собраны самые инновационные технологии компании. Так, Sony Vision-S оснащен 33 различными датчиками внутри и снаружи автомобиля, несколькими дисплеями, системой объемного звучания, а также постоянным подключением к Сети. Известно, что комплектующие для этого электромобиля будут поставлять BlackBerry и Bosch.

Для этого электромобиля была разработана специальная платформа. В ее создании участвовали сотрудники компании Magna. В Sony утверждают, что на базе данной платформы можно будет также собирать внедорожники.

«Этот прототип воплощает наш вклад в будущее мобильности», — подчеркнул генеральный директор Sony Кенитиро Йошида.

В компании не стали давать подробную информацию касательно этого автомобиля. Осталось непонятным, будет ли этот автомобиль представлен на рынке в таком виде, каким его показали на презентации, или это лишь прототип. Не сообщались и его технические характеристики.

Модель, которую показали на презентационном мероприятии, имеет обтекаемый дизайн, покатую крышу и большие колеса. Салон авто получил множество дисплеев: только на передней панели их пять. Несколько мониторов вмонтировано в центральную консоль и спинки передних сидений.

Известно также, что этот электромобиль получил два электромотора, суммарная мощность которых достигает 544 л.с. До сотни он может разгоняться лишь за 4,8 секунды, а его максимальная скорость составляет 239 километров в час.