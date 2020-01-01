Volkswagen Tayron бьет новые рекорды продаж

Кроссовер Volkswagen Tayron, дебют которого состоялся осенью 2018 года, пользуется ажиотажным спросом у покупателей и вновь бьет рекорды продаж. В минувшем году дилерам немецкого бренда удалось продать 179 тыс. таких авто.

Таким образом, можно сказать, что по итогам года паркетник превзошел всех основных конкурентов - такие модели, как Volkswagen Tiguan, Nissan X-Trail, Toyota RAV4 и Honda CR-V. Стоит заметить, в модельном ряду Volkswagen Tayron стоит на ступень выше кроссовера Tiguan. Подчеркнем, что

длина Tayron составляет 4 590 мм, а колесная база - 2 731 мм.

Автомобиль получил внушительную моторную гамму: три турбодвигателя. Объем младшего составляет 1,4-литра и он выдает 150 л.с., а два других при 2,0-литровом объеме располагают мощностью 186 и 230 л.с. соответственно.

Отметим, что все модификации кроссовера получили 7-диапазонный «робот» DSG. Привод у вседорожника передний или полный 4Motion.

В списке оснащений бестселлера значатся: цифровая «приборка» на 10,3 дюйма, опция бесключевого запуска мотора, мультимедийный комплекс с большим тачскрином, светодиодная оптика, камеры видеообзора на 360 градусов. Дополнительно за доплату можно получит адаптивный круиз-контроль, систему мониторинга слепых зон, панорамную крышу и ассистент, предотвращающий столкновения.

Любители спортивного стиля могут приобрести версию R-Line, которая отличается стильным аэродинамическим обвесом, большим спойлером и эксклюзивными литыми колесными дисками.

Стоимость кроссовера на китайском рынке составляет от 188,8 до 319,8 тысячи юаней - 1 677 000 - 2 842 000 рублей. В России Tayron не появится, но запланированы продажи его младшего собрата - Volkswagen Tarek, выпуск которого будет осуществляться на заводе «Группы ГАЗ» в 2020 году.