В Сети продемонстрировали, какой может быть новая Lada Niva

Внедорожник Chevrolet Niva несколько последних лет остается единственной моделью, которую выпускает СП «GM-АвтоВАЗ» в России. Внедорожник ждут ребрендинг, он будет поставляться на рынок под брендом LADA.

Дизайнеры издания «Колеса.ру» решили пофантазировать и показали на фото, каким может стать Chevrolet Niva после того, как «АвтоВАЗ» вернет себе права на имя после выкупа доли у General Motors.

Передняя часть внедорожника, с большой долей вероятности, получит новые фары и фирменный «Х». Общий дизайн станет более строгим, больше начнет ассоциироваться с «Нивой» первого выпуска, пишут «Автоновости дня».

Фонари сзади останутся такими же, а вот начинка станет светодиодной. Зеркала заднего вида, вероятно, заимеют повторители «поворотников».

Отметим, что к сему моменту никакой официальной информации о будущем фейслифте Chevrolet Niva и смене названия нет. Сделка между «АвтоВАЗом» и General Motors также только в планах. В данный момент знаменитый внедорожник в РФ продается с 1,7-литровым бензиновым двигателем на 80 «лошадок». Работает он с полноприводной МКПП. Стоимость авто варьируется от 680 тысяч до 810 тысяч рублей.