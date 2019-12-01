«АвтоВАЗ» запустил в производство обновленную «Ладу» 4х4

На заводе «АвтоВАЗа» стартовала сборка серийной версии обновленной Lada 4x4.

Информация об этом уже указана на сайте автопроизводителя.

Обновленная Lada 4x4 отличается от предыдущей версии не только дизайном интерьера, ведь у нее появилось новое оборудование.

Так, Lada 4x4 теперь будет выпускаться с модернизированной приборной панелью. Удалось увеличить бардачок внедорожника, а также изменилась панель управления вентиляцией. На заслонку отопителя установлен электропривод.

Отдельно производитель отмечает, что за счет модернизированных опор удалось улучшить шумоизоляцию. Для улучшения шумоизоляции в обновленной Lada 4x4 используются также дополнительные шумо-виброгасящие наклейки.

Из изменений в салоне хочется отметить еще новые сиденья с боковой поддержкой. Также обновленная версия имеет цельноформованную обивку потолка.

Базовая версия обновленной Lada 4x4 будет оснащена системой экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС». У топовой версии Lada 4x4 Urban будут противотуманные фары, встроенные в бампер.

На рынок обновленная Lada 4x4 выйдет уже в следующем году. Точной информации о ценнике новых Lada 4x4 нет. Но стоит отметить, что Lada 4x4 остается самым доступным внедорожником на российском рынке.