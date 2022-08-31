В России начнут продавать новые хэтчбеки Sandero

Сегодня, 19:24

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В России начнут продавать новые хэтчбеки Sandero
Фото из открытых источников

На российском автомобильном рынке должна появиться новинка — Dacia Sandero третьего поколения. Практически все хэтчбеки, выставленные на продажу на одном из крупнейших классифайдов, поставляются под заказ.

Logan и Sandero продаются на европейском рынке под румынской маркой Dacia. Обе модели сменили поколение еще осенью 2020 года, перебрались на новую платформу CMF-B, обзавелись светодиодной оптикой другого дизайна и более современным салоном. В России новинки тоже ждали. Они должны были встать на конвейер завода Lada в Тольятти и поступить в продажу летом 2022 года под маркой Renault. Однако весной Renault объявила об уходе с российского рынка, так и не успев запустить продажи «третьих» Logan и Sandero.

Как известно, цены на модель начинаются от 1 500 000 рублей. Однако продавцы отмечают, что точная стоимость машины будет названа покупателю в день заключения договора в соответствии с текущим курсом валют.

Если говорить о габаритах, то Sandero ощутимо прибавил в ширине — до 1848 мм (+115 мм). Длина выросла только на 9 мм — до 4088 мм, а высота сократилась до 1499 мм (-31 мм). Размер колесной базы новинки составляет 2604 мм (+15 мм). Дорожный просвет модели составляет всего 162 мм, а при полной загрузке сокращается до 133 мм.

Для Sandero недоступен базовый литровый «атмосферник» мощностью 65 л.с. в паре с МКП, поэтому европейцы выбирают между двух турбомоторов: 90-сильным 1.0 TCe, доступным с 6-ступенчатой механической коробкой передач и вариатором, а также битопливным 100-сильным TCe 100 Eco-G, агрегатирующимся только с «механикой».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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