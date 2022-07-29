Эксперт Шапарин рассказал об автомобильных деталях, пользующихся самой большой популярностью у воров

Дефицит автозапчастей в России резко повысил количество случаев налетов воров на автомобили. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в эфире радио Sputnik рассказал, какие детали чаще всего интересуют воров и как обезопасить машину.

«Воры чаще всего снимают у машин зеркала, брызговики и разные пластиковые внешние элементы. Для воров это легкий способ выручить пять-семь тысяч рублей, а в случае премиальных автомобилей и больше. Еще очень популярная история — это снятие катализаторов. Автомобиль поднимают на домкратах и срезают часть выхлопной системы. Это происходит массово. Также я сталкивался с ситуациями, когда разбивают стекла автомобиля и снимают рули», — рассказал эксперт.

Чтобы повысить защиту от злоумышленников, лучше всего оставлять автомобиль на охраняемой парковке. Если такой возможности нет, нужно парковать машину во дворе дома, где есть камеры видеонаблюдения.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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