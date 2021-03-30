Изменение правил ТО для праворульных автомобилей ожидается в России с октября 2021 года

В России могут измениться правила прохождения техосмотра для праворульных автомобилей. Данную норму, направленную на недопуск на отечественные дороги транспортных средств с неправильно настроенными фарами, хотят внедрить с первого октября текущего, 2021-ого, года. Об этом сообщила газета «Известия».

Речь идет об автомобильной оптике, которая с завода «заточена» под левостороннее движение. Как правило, она устанавливается на авто японских марок и ряда других стран, на дорогах которых колесят машины с расположение руля в правой стороне.

В России же, напомним, движение правостороннее. Поэтому свет такой автомобильной оптики освещает, преимущественно, левую полосу, а не правую.

Получается, что он представляет серьезную опасность для участников дорожного движения, ибо слепит водителей на «встречке».